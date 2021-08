Beachvolleybalsters Stam en Schoon verslaan Van Iersel/Ypma op EK

Beachvolleybalkoppels Sanne Keizer/Madelein Meppelink en Katja Stam/Raïsa Schoon hebben de kwartfinales bereikt van het EK in Wenen. Voor Marleen van Iersel en Pleun Ypma zit het EK erop.

Keizer en Meppelink versloegen in de achtste finales het Duitse duo Kim Behrens en Sandra Ittlinger in twee sets: 21-17 21-15. Het Nederlandse koppel, dat op de Spelen van Tokio werd uitgeschakeld in de groepsfase, won het EK in 2018.

Stam en Schoon waren in een Nederlands onderonsje hun landgenoten Marleen van Iersel en Pleun Ypma in twee sets de baas: 21-16 21-15. Het beachvolleybalduo won eind juni ook van landgenoten Van Iersel en Ypma in de strijd om een olympisch ticket. Op de Spelen van Tokio strandden ze in de tussenronde.