Kwalificaties tennistoernooi US Open zonder fans vanwege pandemie

Bij de kwalificaties van het tennistoernooi US Open, die binnenkort in New York beginnen, worden geen toeschouwers toegelaten. De autoriteiten hebben dit besloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het hoofdtoernooi start op 30 augustus.

“Het is heel jammer, aangezien de kwalificaties bij de tennisliefhebbers zeer populair zijn”, zei de Amerikaanse tennisfederatie in een verklaring. “Maar na overleg met alle betrokkenen zijn we tot de conclusie gekomen dat dit met het oog op ieders gezondheid de beste beslissing is.”

Ook zonder de banen open te stellen voor fans zullen er dagelijks ongeveer 2500 mensen aanwezig zijn, onder wie vanzelfsprekend de spelers. Het hoofdtoernooi wordt vooralsnog wel opengesteld voor publiek.