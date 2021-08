Lokale media: ook geen toeschouwers bij Paralympics

Volgens lokale media in Tokio worden er ook geen toeschouwers toegelaten bij de Paralympics, die eind augustus in de Japanse hoofdstad beginnen. Aangezien vanwege het coronavirus nog steeds de noodtoestand heerst in Tokio, werd al verwacht dat de autoriteiten dit zouden beslissen. Een officiële bevestiging is er nog niet. De afgelopen weken werden ook de Olympische Spelen in het land zonder fans gehouden.

Voor enkele onderdelen die zich in een ander deel van Japan afspelen zou mogelijk een uitzondering worden gemaakt. Ook zou de organisatie nog overwegen om bij bepaalde wedstrijden in Tokio schoolkinderen uit te nodigen.

In Tokio worden ruim 4000 atleten verwacht voor de Paralympics.