Roglic wil Vuelta winnen, maar is niet bezig met derde titel

Wielrenner Primoz Roglic gaat een poging doen de Ronde van Spanje voor de derde keer in successie te winnen. De Sloveen van Jumbo-Visma staat met vertrouwen aan de start nadat hij zich fysiek zo goed mogelijk heeft voorbereid, zei hij tijdens de persconferentie van de Vuelta.

Dat het de derde zege op rij zou worden, een prestatie die alleen is geleverd door de Zwitser Tony Rominger en de Spanjaard Roberto Heras, daar is hij niet zozeer mee bezig. “Dat helpt me niet om me daarmee bezig te houden. Ik richt me op de uitdagingen die voor me liggen”, zei de tweevoudig winnaar.

Nadat Roglic in het tweede weekend van de Tour de France had besloten de wedstrijd te verlaten vanwege de verwondingen bij een eerder opgelopen valpartij, was het nog onzeker wat zijn verdere programma zou worden. Zo besloot hij pas op het laatste moment om af te reizen naar Tokio, waar hij goud pakte op de olympische tijdrit. “Daarna heb ik mijn titel gevierd en in de laatste weken heb ik mij voorbereid om hier goed aan de start te staan.”

De Sloveen houdt zich op de vlakte of hij goed genoeg is voor opnieuw een eindzege. “We zijn hier met een sterk team en we gaan eraan beginnen en proberen plezier te hebben.” Het parcours van de editie van 2021 zegt hij nog niet zo goed te kennen. “Op het eerste oog is het heel zwaar. Ik ken de beklimmingen niet, maar als je goede benen hebt, is het geen probleem. Daar moeten we mee zien om te gaan.”