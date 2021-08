Tennisser Federer weet nog niet wanneer hij weer speelt

Tennisser Roger Federer weet nog niet wanneer hij terugkeert op de baan. De voormalig nummer 1 van de wereld, 40 jaar oud inmiddels, zegt binnenkort uitgebreid met de medische staf te gaan overleggen wat wijsheid is. Federer komt al langere tijd minder vaak in actie vanwege problemen met een knie.

De laatste keer dat de Zwitser in actie kwam was op Wimbledon, waar hij verloor in de kwartfinale. Daarna sloeg hij de Olympische Spelen over. “De toekomst is nog een beetje onduidelijk”, liet Federer weten, die sprak van een moeilijke situatie. Voorlopig ligt het wel in de lijn der verwachting dat Federer deelneemt aan de US Open, de laatste grandslam van het jaar.