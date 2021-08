Beachvolleybalsters Stam en Schoon naar finale EK

Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben bij het Europees kampioenschap in Wenen verrassend de finale bereikt. Het Nederlandse duo, de nummer 15 van de plaatsingslijst, versloeg de Letse vrouwen Tina Graudina en Anastasija Kravcenoka in drie sets.

Het Letse koppel, Europees kampioen in 2019, was als vierde geplaatst in de Oostenrijkse hoofdstad waar de halve finale bijzonder spannend verliep. Stam en Schoon wonnen de eerste set met 21-15, verloren de tweede met dezelfde cijfers en wonnen de allesbeslissende derde set met 15-11.

De tegenstander in de finale komt uit de partij tussen het Zwitserse koppel Betschart/Hüberli en de Duitsen Karla Borger en Julia Sude, van wie ze op de Spelen van Tokio nog wonnen. De finale staat gepland rond 17.45 uur.

Stam (22) en Schoon (19) vormen pas ruim een jaar een koppel. Ze plaatsten zich verrassend voor de Olympische Spelen waar ze, nadat ze als derde waren geëindigd in de groep, werden uitgeschakeld in de tussenronde. In Wenen maken ze hun EK-debuut. “Ik kan het niet geloven dat we in de finale staan. We begonnen goed, kenden een terugval, maar zijn blijven knokken”, vertelde Stam na de partij op de Heumarkt in hartje Wenen.

In de derde set namen Stam en Schoon een 8-4-voorsprong, maar de Letse vrouwen leidden voor het eerst bij 9-10. Opnieuw kantelde de wedstrijd en bij 14-11 zorgde een blok van de 1,92 meter lange Stam voor de beslissing.