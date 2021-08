Beachkoppel Boermans/De Groot naar finale EK

De beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot hebben de finale bereikt op het Europees kampioenschap in Wenen. Het Nederlandse koppel was in de halve finale te sterk voor de Polen Piotr Kantor en Bartosz Losiak. De partij was na twee sets klaar: 21-19 21-10.

Zorgen waren er wel halverwege de tweede set toen Boermans in aanraking kwam met een van de Polen. Met een stevig ingepakte knie kon hij de wedstrijd hervatten.

Boermans en De Groot zijn de verrassing in Wenen. Ze spelen nog geen jaar samen. In de finale treffen ze de olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Sørum. De Noren waren in hun halve finale in drie sets te sterk voor het Oranje koppel Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen.

Mol en Sørum werden in 2018 en 2019 al Europees kampioen, Boermans en De Groot debuteren op een EK. De finale begint om 17.45 uur. Eerst treffen Brouwer en Meeuwsen de Polen Kantor en Losiak om 16.30 uur in de strijd om het brons.