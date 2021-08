Beachvolleyballers Brouwer en Meeuwsen niet naar EK-finale

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn er zondag in Wenen niet in geslaagd de finale te bereiken op het Europees kampioenschap beachvolleybal. De Noorse olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Sørum waren in drie sets te sterk voor het Nederlandse koppel: 17-21 21-17 15-13.

Mol en Sørum, die in 2018 en 2019 al Europees kampioen werden, waren twee weken geleden ook al te sterk voor Brouwer en Meeuwsen, toen in Tokio in de achtste finales.

In de andere halve finale spelen de Nederlanders Stefan Boermans en Yorick de Groot tegen de Polen Piotr Kantor en Bartosz Losiak.

Brouwer en Meeuwsen treffen een van beide koppels later op zondag in de strijd om het brons.