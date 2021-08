Duitsland rouwt om dood van oud-topvoetballer Müller

Oud-voetballer Gerd Müller is zondag op 75-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Bayern München, de club waarvoor hij zeer succesvol was.

Müller maakte 566 doelpunten in 607 wedstrijden voor Bayern München. Hij werd na zijn debuut voor de club uit Beieren in 1964 zeven keer topscorer van de Bundesliga. De aanvaller was ook zeer succesvol voor de nationale ploeg van Duitsland. In 62 interlands trof hij maar liefst 68 keer doel. Müller verdiende de bijnaam “Der Bomber” met al zijn doelpunten.

Müller werd in 1974 wereldkampioen met het toenmalige West-Duitsland. Hij maakte in de finale tegen het Nederlands elftal het winnende doelpunt (2-1). Twee jaar eerder werd hij Europees kampioen met de nationale ploeg

Müller won driemaal de Europa Cup 1 en eenmaal de Europa Cup 2 met Bayern München. De spits veroverde vier landstitels met zijn favoriete club. Hij leed al geruime tijd aan dementie. Müller laat een vrouw en dochter achter.

Müller maakte in het seizoen 1971/1972 een recordaantal van 40 doelpunten in de Bundesliga. Dat record sneuvelde pas het afgelopen voetbaljaar toen Robert Lewandowski met 41 doelpunten topscorer van Duitsland werd.

Müller verliet Bayern München in 1979 en vertrok naar de Verenigde Staten. Daar ging hij voor Fort Lauderdale Strikers voetballen, onder meer met George Best. Na zijn loopbaan runde hij nog even een restaurant in Amerika, zonder al te veel succes. Hij rekende af met een alcoholprobleem en keerde terug naar Bayern München waar hij met talenten aan de slag ging.

Müller kreeg in 2015 te horen dat hij aan de ziekte van Alzheimer leed.