Jong en Plat dragen vlag bij openingsceremonie Paralympics

Atlete Fleur Jong en triatleet en handbiker Jetze Plat dragen dinsdag 24 augustus tijdens de openingsceremonie van de Paralympische Spelen in Tokio de Nederlandse vlag. Dat maakte chef de mission Esther Vergeer zondag duidelijk.

Het is voor het eerst mogelijk om twee mensen de vlag te laten dragen. Het Internationaal Olympisch Comité besloot dat eerder om gendergelijkheid te stimuleren.

“Fleur en Jetze zijn boegbeelden van de paralympische sport en het is een eer om hen in mijn team te hebben. Ze hebben allebei al waanzinnige prestaties op hun erelijst staan en ze beschikken ook nog eens over enorm veel uitstraling. Dankzij hun prestaties en professionaliteit zijn ze een voorbeeld voor volgende generaties”, aldus Vergeer.

De 25-jarige Jong start tijdens de Paralympische Spelen op de 100 meter en het verspringen in de T64-klasse. Plat, die 30 jaar is, neemt tijdens de Paralympische Spelen als titelverdediger deel aan de triatlon. Daarnaast start hij op de tijdrit en de wegwedstrijd in de klasse MH14.