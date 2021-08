Veertigste zege Australiër Power in IndyCar

De Australiër Will Power heeft de GP van Indianapolis in het IndyCar-kampioenschap op zijn naam geschreven. Het was voor Power de veertigste zege in de IndyCar. Hij werd eindwinnaar in 2014 en won in 2018 de Indy 500. De afgelopen veertien seizoenen won de 40-jarige Australiër telkens minstens één race in de IndyCar.

De Fransman Romain Grosjean werd tweede. Dat was de tweede podiumplaats voor de voormalig Formule 1-rijder in de IndyCar. In november vorig jaar was Grosjean nog het slachtoffer van een zware crash in de Formule 1 op het circuit van Bahrein.

De Nederlander Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout stelde teleur met de 24e plaats. De leiding in het klassement bleef in handen van de Spanjaard Alex Palou, die wegens motorproblemen de finish niet haalde.