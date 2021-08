Wielrenner Sinkeldam moet Démare in Vuelta aan zeges helpen

In dienst van de Franse ploeg Groupama-FDJ is Ramon Sinkeldam begonnen aan zijn derde Ronde van Spanje. De 32-jarige Noord-Hollander moet de Franse sprinter Arnaud Démare aan etappezeges helpen in de Vuelta. “We zijn een van de favorieten in de massasprints”, zegt Sinkeldam.

Sinkeldam reed zijn eerste twee grote rondes in 2013 en 2014 in Spanje en dat beviel heel goed, zei hij. “Ik kon dit jaar niet mee naar de Tour de France. Dat was wel jammer, maar ik wist dat Arnaud beide rondes zou rijden, dus was er een grote kans dat ik naar de Vuelta zou gaan.”

Démare is samen met Fabio Jakobsen, de Belg Pascal Philipsen en de Australiër Michael Matthews een van de weinige echte sprinters op de startlijst van de Vuelta. “Er zijn inderdaad niet veel sprinters”, beaamt Sinkeldam. “Maar er hoeft er maar steeds eentje sneller te zijn. Dan win je nog niks.”

Bovendien zijn er minder ploegen om de vlakke etappes te controleren. Sinkeldam: “We moeten er eerst voor zorgen dat er een sprint komt. Als het peloton besluit er hard in te vliegen, wordt het lastig. De rit in de Tour van 2018 die Arnaud won, was voor ons een absurde dag om de boel te controleren. In de etappe van zondag in de Vuelta wordt veel wind verwacht en mogelijk waaiers.” Sinkeldam bereidt zich er alvast op voor dat het volle bak wordt.

De Nederlander is aan zijn vierde jaar bezig bij Groupama-FDJ en verlengde zijn contract onlangs met een jaar. In de Franse ploeg heeft hij een vaste rol in de sprinttrein van Démare. “Ik kom op kop als er nog een kilometer te rijden is en dan trek ik door tot op 400 meter van de finish. Dan komt de Italiaan Jacopo Guarnieri nog voordat Arnaud zijn sprint lanceert.”

Met zijn taak in de sprinttrein is het voor Sinkeldam zaak om zich in de mogelijke sprintetappes zo veel mogelijk te sparen voordat de finale begint. Zeker in de verwachte hitte momenteel in Spanje is dat lastig. “Het hangt per persoon af hoe goed je tegen warmte kan. Ik heb er niet zoveel moeite mee en word er minder slecht van, maar dit is extreem. We moeten minimaal drie bidons per uur drinken.”

Jakobsen is met zijn goede optreden in de Ronde van Wallonië, waar hij twee massasprints won volgens Sinkeldam wellicht de favoriet voor de sprints. “Hij is supersnel en sterk. Waarschijnlijk is hij intrinsiek sneller dan Démare, maar dat wil niet zeggen dat we niet kunnen winnen. We willen niet te veel naar de andere sprinters kijken en zijn vooral met ons eigen ding bezig. We gaan niet ineens een andere sprint doen.”