Veldrijdster en mountainbikester Puck Pieterse heeft zondag het zilver veroverd op het EK mountainbike in de categorie onder 23 jaar. In het Servische Novi Sad moest Pieterse alleen de Oostenrijkse Mona Mitterwallner voorlaten. Het brons was voor de Duitse Ronja Eibl.

Pieterse werd vorig jaar in Rosmalen nog Europees kampioen veldrijden bij de beloften. De 19-jarige Amersfoortse maakt deel uit van de Belgische ploeg Alpecin-Fenix.