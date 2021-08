Zuid-Afrikaan Binder wint MotoGP in Oostenrijk

Motorcoureur Brad Binder heeft in de MotoGP de Grote Prijs van Oostenrijk gewonnen. De Zuid-Afrikaan nam een gok door, toen het laat in de wedstrijd begon te regenen, niet van banden te wisselen. Veel concurrenten deden dat wel. Binder, die rijdt voor KTM, zag dat zijn keuze goed uitpakte.

De Italiaan Francesco Bagnaia (Ducati) werd op bijna 10 seconden achterstand tweede. Jorge Martin uit Spanje (Ducati-Pramac) finishte als derde.

De Fransman Fabio Quartararo (Yamaha) moest zich tevreden stellen met de zevende plek. In de WK-stand blijft hij leider. De volgende race is over twee weken op het circuit van Silverstone in Groot-Brittannië.

In de Moto2-klasse ging de winst naar de Spanjaard Raúl Fernández, voor de Japanner Ai Ogura en de Spanjaard Augusto Fernández. De Nederlander Bo Bendsneyder werd zeventiende. De Australiër Remy Gardner leidt het klassement met 206 punten. Bendsneyder is veertiende met 39 punten.