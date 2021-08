Cricketbond doet onderzoek naar mogelijk racistisch incident

De Nederlandse cricketbond KNCB stelt een onderzoek in naar een incident tijdens het duel in de Topklasse tussen HCC uit Den Haag en VOC uit Rotterdam. De wedstrijd werd zondag gestaakt. “Reden hiervoor was een als racistisch opgevatte opmerking van een van de spelers van VOC tegen een speler van HCC. Naar aanleiding hiervan besloten de spelers van HCC van het veld te stappen”, licht de KNCB toe.

De Nederlandse cricketbond betreurt de gang van zaken ten zeerste. “De KNCB veroordeelt iedere vorm van racisme en discriminatie. Cricket is een sport, die er juist om bekend staat mensen van verschillende culturen bij elkaar te brengen en te verenigen. Een incident als dit past daar niet bij.”