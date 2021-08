Rusland overweegt kandidatuur Olympische Spelen 2036

Rusland is van plan zich kandidaat te stellen voor de Olympische Spelen van 2036. Dat is de eerstvolgende beschikbare datum voor het evenement, dat afgelopen zomer in de Japanse hoofdstad Tokio werd gehouden.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov maakte de interesse bekend. “We overwegen het serieus. Verschillende steden zijn ge├»nteresseerd. Sint-Petersburg zeker, maar bijvoorbeeld ook Kazan. Er zijn al concrete plannen ingediend.”

De Olympische Spelen van 2032 werden vorige maand toegewezen aan het Australische Brisbane. Eerder gaven Indonesi├ź, dat ook al kandidaat was voor 2032, en Istanbul aan interesse te hebben in de organisatie van de Olympische Spelen in 2036. De Spelen van 2024 zijn in Parijs en vier jaar daarna in Los Angeles.

Vanwege een schorsing kan Rusland zich op dit moment niet kandideren voor de organisatie van een groot internationaal sportevenement. De Russische atleten in Tokio traden onder neutrale vlag aan. Dat zal ook volgend jaar nog gebeuren tijdens de Winterspelen in Peking.