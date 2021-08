Tennisster Pavlioetsjenkova wacht nog op visum voor VS

De Russische tennisster Anastasia Pavlioetsjenkova kan deze week bij het toernooi in Cincinnati niet in actie komen. De finaliste dit jaar op Roland Garros beschikt nog niet over het vereiste visum om de Verenigde Staten binnen te komen. “Hopelijk krijg ik de documenten snel en ben ik nog op tijd om deel te nemen aan de US Open”, doelde ze op het laatste grand slam van het jaar, dat eind deze maand begint in New York.

Pavlioetsjenkova pakte begin deze maand met Andrej Roeblev olympisch goud in het gemengd dubbelspel.