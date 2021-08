Wielrenner Taaramäe wint derde rit en pakt leiderstrui Vuelta

Wielrenner Rein Taaramäe heeft de eerste etappe met aankomst bergop in de Ronde van Spanje gewonnen. De renner uit Estland van Intermarché – Wanty Gobert kwam in de derde rit van Santo Domingo de Silos naar Picón Blanco over 202,8 kilometer solo aan voor de Amerikaan Joe Dombrowski.

Taaramäe neemt ook de leiderstrui over van de Sloveen Primoz Roglic. De kopman van Jumbo-Visma kwam binnen op bijna 2 minuten van de winnaar.

Voor de 34-jarige Taaramäe is het de tweede etappezege in de Vuelta na een ritoverwinning in 2011. De Est won in 2016 ook een rit in de Giro. Hij bezorgt zijn Belgische ploeg de tweede ritzege in een grote ronde dit jaar na eerder Taco van der Hoorn in de Giro.

Een groep van acht renners met daarbij Jetse Bol ging er vroeg in de etappe in de lastige beginfase vandoor. Naast Bol zaten in de groep de Spanjaarden Antonio Jesús Soto, en Julen Amezqueta en de Franse renners Kenny Elissonde en Lilian Calmejane, de Oostenrijker Tobias Bayer en Dombrowski en Taaramäe. Het achttal kreeg een maximale voorsprong van ruim 8 minuten en had daarvan vooraf aan de slotklim nog vier minuten over.

Calmejane ontsnapte vlak voor de beklimming van de Picón Blanco uit de kopgroep. De Fransman van AG2R werd al snel weer ingelopen. Bol moest al vroeg zijn medevluchters laten gaan. Bij een tempoversnelling van Dombrowski konden alleen Elissonde en Taaramäe volgen. De Est viel daarop aan, kwam alleen voorop en hield stand.

In het peloton bepaalden de renners van Bahrain het tempo. Olympisch kampioen Richard Carapaz uit Ecuador kreeg het lastig en ook Sepp Kuss van Jumbo-Visma moest lossen. De Amerikaan kwam samen met Steven Kruijswijk bijna twee minuten later dan kopman Roglic binnen. De Sloveen zat in een groep favorieten met ook de Spanjaarden Eric Mas en Mikel Landa en de Colombiaan Egan Bernal op 1.45.

Roglic is in het klassement naar de derde plaats gezakt op 30 seconden van Taaramäe. Elissonde staat tweede op 25 seconden.