Jakobsen sprint naar zege in vierde etappe in Ronde van Spanje

Wielrenner Fabio Jakobsen heeft de vierde etappe in de Vuelta op zijn naam geschreven. De 24-jarige renner van Deceuninck – Quick-Step was de beste in de sprint in de etappe van El Bugo de Osma naar Molina de Aragón over 163,9 kilometer. Hij versloeg de Fransman Arnaud Démare en de Deen Magnus Cort.

De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Est Rein Taaramäe. De renner van Intermaché kwam in de laatste 3 kilometer ten val, maar dat heeft geen gevolgen voor zijn plek in het algemeen klassement. Hij heeft 25 seconden voorsprong op de Fransman Kenny Elissonde en 30 seconden op de Sloveen Primoz Roglic.

Jakobsen won vorige maand twee etappes in de Ronde van Wallonië. Dat waren zijn eerste overwinningen na zijn zware valpartij in augustus vorig jaar in de Ronde van Polen. Toen werd hij in volle sprint ten val gebracht door landgenoot Dylan Groenewegen, die daarvoor een schorsing kreeg. Jakobsen raakte zwaargewond en moest lang revalideren. Hij maakte in april van dit jaar zijn rentree in het peloton in de Ronde van Turkije.

Het is de derde ritzege in de Ronde van Spanje voor de sprinter uit Heukelem. In de Vuelta van 2019 won hij twee ritten, waaronder de laatste etappe in Madrid. In de eerste massasprint in de tweede etappe van deze ronde werd hij nog nipt geklopt door de Belg Jasper Philipsen.

Jakobsen neemt door de zege ook de groene puntentrui over van Philipsen. Hij heeft 100 punten, 32 meer dan de Belg. Woensdag is er een vlakke etappe, waarin de sprinters opnieuw een kans krijgen.