Wielrenner Jakobsen ziet droom uitkomen met sprintzege in Vuelta

Sprinter Fabio Jakobsen zag dinsdag zijn droom uitkomen toen hij, een jaar na een zware val, een wedstrijd won in een grote ronde. De sprinter van Deceuninck – Quick-Step was de beste in de vierde etappe van de Ronde van Spanje.

“Dit is een droom die uitkomt. Na de crash was het een lange weg terug, maar ik ben heel blij dat ik hier sta”, zei een dolgelukkige Jakobsen. “Er is heel veel tijd en moeite in mijn comeback gestoken door veel mensen. Dit is ook hun overwinning. Ik heb het over de dokters, de chirurgen, de hele medische staf in Polen en mijn tweede familie waarmee ik het team bedoel. En het is een overwinning voor mijn familie. Mijn familie is de reden dat ik hier ben”, zei hij.

Jakobsen raakte vorig jaar in augustus zwaargewond in de Ronde van Polen, nadat hij in volle sprint ten val was gebracht door landgenoot Dylan Groenewegen. Hij raakte bij de val bijna al zijn tanden kwijt en liep scheurtjes en breuken op in zijn schedel en gehemelte.