Formule 1 ook in 2021 niet welkom in Japan

De Grote Prijs van Japan gaat in 2021 niet door, zo heeft de Formule 1 bekendgemaakt. De race op Circuit Suzuka zou op zondag 10 oktober plaatsvinden.

Japan, dat onlangs de Olympische Spelen huisvestte, heeft nog altijd te maken met een stijgend aantal coronabesmettingen. Net als de Spelen worden binnenkort ook de Paralympische Spelen zonder publiek gehouden.

“Japanse fans, het spijt ons dat we dit jaar niet met jullie kunnen racen. We kunnen niet wachten om jullie weer te zien in 2022. De Formule 1 werkt nu aan de details van de herziene kalender en zal de komende weken de definitieve kalender bekendmaken”, meldt de Formule 1.

Vorig jaar vond de GP van Japan ook geen doorgang. De race in Aziƫ werd de afgelopen jaren gedomineerd door Mercedes; in 2019 won Valtteri Bottas, in 2014, 2015, 2017 en 2018 was Lewis Hamilton de beste en in 2016 Nico Rosberg.

De Grote Prijs van Japan wordt nog zeker tot en met 2024 verreden op het circuit van Suzuka. De organisatie achter de hoogste autosportklasse maakte in april een contractverlenging voor drie jaar bekend. Het racecircuit ten zuidwesten van Nagoya werd in 1987 voor het eerst gebruikt voor een grand prix in de Formule 1. Liefst elf keer viel de beslissing in het WK in Suzuka, dat altijd in de slotfase van het seizoen op de kalender prijkt.

De Formule 1-coureurs genieten momenteel van een korte zomerstop. Op 29 augustus komen ze weer in actie tijdens de GP van Belgiƫ. Een week later doen ze Zandvoort aan.

In de WK-stand is Hamilton de leider. De Brit heeft 8 punten meer dan Max Verstappen.