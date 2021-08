Mercedes stopt ondanks succesvol seizoen in 2022 met Formule E

Mercedes-Benz stopt eind 2022 met het raceteam in de Formule E, zo heeft de Duitse autofabrikant bevestigd. Het team won zondag met de Nederlander Nyck de Vries achter het stuur de wereldtitel bij de coureurs en de constructeurs.

Mercedes stapte in 2019 in de Formule E nadat het de HWA Racelab-licentie had overgenomen. Dat betekent dat het merk slechts drie seizoenen heeft meegedaan als het de stekker eruit trekt.

Mercedes bevestigde dat het in de toekomst zijn autosportactiviteiten zal concentreren op de Formule 1. Het merk beweert dat de F1 een beter platform is voor onderzoek en ontwikkeling, ondanks het beperkte gebruik van elektrische energie in de belangrijkste autosportklasse.

“We willen de status van de Formule 1 als het beste laboratorium ter wereld om duurzame en effici├źnte technologie├źn voor de toekomst te ontwikkelen en testen bevestigen”, staat in de toelichting op het besluit.