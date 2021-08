Tweede ritzege voor wielrenner Philipsen in Ronde van Spanje

Wielrenner Jasper Philipsen heeft zijn tweede etappe gewonnen in de Ronde van Spanje. De Belgische renner van Alpecin-Fenix was na 184 kilometer de snelste in de massasprint van de vijfde etappe van Tarancón naar Albacete. Hij versloeg Fabio Jakobsen en de Italiaan Alberto Dainese.

Philipsen won zondag de tweede etappe in de sprint. Dat was zijn eerste zege in een grote ronde dit jaar na zes podiumplaatsen in de Tour de France.

De rode leiderstrui kwam in handen van de Fransman Kenny Elissonde, omdat Rein Taaramäe op ruime achterstand binnenkwam na een valpartij. Elissonde, die rijdt voor Trek-Segafredo, heeft 5 seconden voorsprong op de Sloveen Primoz Roglic.

Drie renners gingen vroeg in de aanval in de vijfde etappe en kregen een maximale voorsprong van zo’n 7 minuten. Met nog 30 kilometer te gaan hadden de Spanjaarden Oier Lazkano en Xabier Mikel Azparren hun landgenoot Pelayo Sanchez gelost en was de voorsprong van het tweetal teruggelopen tot 2 minuten. Met nog 14 kilometer te gaan werd ook de laatst overgebleven vluchter Lazkano ingerekend.

Op minder dan 12 kilometer van de streep was er een grote valpartij in het peloton, waarbij ook rodetruidrager Taaramaë betrokken was. Die kwam binnen op ruim twee minuten van Philipsen. Klassementsrenner Romain Bardet leek er het slechtste aan toe. De Fransman van Team DSM kon wel verder, maar kwam op ruim 12 minuten achterstand binnen.

In de sprint raakte Jakobsen een beetje ingesloten. De sprinter van Deceuninck – Quick-Step kwam er nog wel uit, maar was te laat om nog voorbij te gaan aan Philipsen die goed was gelanceerd door de sprinttrein van Alpecin-Fenix.

Philipsen prees zijn team dat hem in de laatste 5 kilometer goed had geholpen. “We waren er allemaal in de laatste kilometers. We rijden nog niet zo lang samen, maar het is ongelofelijk wat de renners allemaal voor elkaar doen en dat we het zo kunnen afmaken.” De Belg neemt de groene trui van het puntenklassement weer over van Jakobsen.