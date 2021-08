Eerste coronabesmetting in atletendorp bij Paralympics

Enkele dagen voor de opening van de Paralympische Spelen in Tokio is het eerste coronageval vastgesteld in het atletendorp, maakte het organisatiecomité donderdag bekend. De persoon die positief testte op het virus is geen sporter.

De Paralympische Spelen beginnen komende dinsdag onder strikte veiligheidsmaatregelen. In Tokio geldt vanwege het alarmerende aantal besmettingen nog altijd de noodtoestand. De Paralympics zullen daarom, net als de Olympische Spelen eerder deze zomer, zonder toeschouwers worden gehouden. Een uitzondering wordt gemaakt voor schoolkinderen in het kader van een onderwijsprogramma van de Japanse overheid.