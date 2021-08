Gevluchte atlete Belarus wil voor Polen gaan lopen

Atlete Kristina Tsimanoeskaja uit Belarus, die tijdens de Olympische Spelen in Tokio overliep en werd opgevangen in Polen, wil graag voor dat land uitkomen in de atletiek.

In een interview met de televisiezender RBC zei de hardloopster dat het drie jaar kan duren voordat ze voor een ander land dan Belarus in actie kan komen, maar ze zei te hopen dat haar aanvraag snel zou worden behandeld. “Ik heb besloten om in Polen te blijven. We gaan nu proberen om uit te komen voor de Poolse nationale ploeg”, zei ze.

De 24-jarige Tsimanoeskaja liet tijdens de Spelen weten dat ze uit de olympische ploeg was gezet nadat ze openlijk kritiek had geleverd op haar “incompetente en nalatige coaches”. “Ik ga niet terug naar Belarus”, zei ze. Op luchthaven Haneda, juist op het moment dat ze zou worden teruggestuurd naar Minsk riep ze de hulp in van de politie en het IOC, die haar terugkeer wisten te voorkomen.

Ze kreeg in de Poolse ambassade in Tokio om humanitaire redenen een visum. Ook andere landen hadden aangeboden de atlete te helpen.