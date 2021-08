Tennisster Halep trekt zich terug in Cincinnati met blessure

Simona Halep komt niet meer in actie bij het WTA-toernooi van Cincinnati. De Roemeense voormalige nummer 1 van de wereld heeft zich teruggetrokken voor haar partij in de tweede ronde met een blessure aan haar bovenbeen.

Halep liep de blessure op in haar openingspartij tegen Magda Linette. Na een medische time-out slaagde ze er daarna in te winnen. Een scan wees uit dat het niet verstandig zou zijn voor Halep om weer snel in actie te komen.

Halep richt zich nu op de US Open, het grandslamtoernooi dat over anderhalve week begint.