Wielrenner Bol wint GP Lucien Van Impe

Wielrenner Cees Bol van Team DSM heeft in het Oost-Vlaamse Erpe-Mere de GP Lucien Van Impe gewonnen, een nationale profkoers in België. Na 171 kilometer was de 26-jarige Nederlander in de sprint van een groep met 17 renners sneller dan de Belg Thomas Joseph en de Fransman Samuel Leroux.

Met nog vier ronden te gaan hadden de zeventien 1 minuut en 20 seconden voorsprong op vijf achtervolgers. Het peloton had geen kans meer de koplopers te achterhalen. De Nederlander Rens Tulner waagde een poging weg te komen, maar werd teruggehaald. Hoewel het onrustig bleef, slaagde niemand er in weg te komen.