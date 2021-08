Wielrenner Schelling grijpt net naast zege in Noorwegen

De Nederlandse wielrenner Ide Schelling heeft in de eerste etappe van de Ronde van Noorwegen net naast de zege gegrepen. De coureur van Bora-hansgrohe moest na een rit over 151 kilometer tussen Egersund en Sokndal in de eindsprint zijn meerdere erkennen in de Brit Ethan Hayter (Ineos Grenadiers). De Noor Torstein Træen eindigde na een slotklim van bijna 5 kilometer als derde, op 11 seconden van de winnaar.

Mike Teunissen (Jumbo-Visma) kwam bergop als zevende over de finish, op 13 seconden van Hayter, die ook meteen aan de leiding gaat in het algemeen klassement. Schelling volgt op 5 seconden.

De Ronde van Noorwegen eindigt zondag.