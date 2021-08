Baanwielrenster Van Riessen mag terug naar Nederland

Baanwielrenster Laurine van Riessen vliegt zaterdag naar huis. Ze mag het ziekenhuis in het Japanse Izunokuni verlaten na haar val op de Olympische Spelen van Tokio.

Van Riessen kwam op 5 augustus zwaar ten val tijdens het onderdeel keirin. De 34-jarige renster brak onder meer enkele ribben en een sleutelbeen. Volgens haar vriend en baanwielrenner Matthijs Büchli is uit scans gebleken dat Van Riessen na twee weken niet meer in het ziekenhuis hoeft te blijven. Ze is ook voldoende aangesterkt om naar Nederland te vliegen.