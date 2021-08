Baanwielrenster Van Riessen vanuit Japan onderweg naar huis

Baanwielrenners Laurine van Riessen en Matthijs Büchli zijn onderweg naar huis. De baanwielrenster die tijdens de Olympische Spelen zwaar gewond raakte bij een val mocht een dag eerder het ziekenhuis verlaten en kreeg toestemming om zaterdag (plaatselijke tijd) naar huis te vliegen. “Heel fijn”, zei Van Riessen terwijl ze op weg was naar het vliegveld van Tokio. “Het wordt een pittige reis, maar het vooruitzicht dat je naar huis gaat scheelt wel.”

Van Riessen kwam op 5 augustus zwaar ten val tijdens het onderdeel keirin. De 34-jarige renster brak onder meer zes ribben, een sleutelbeen en had een deel ingeklapte long. Ze lag ruim twee weken in het ziekenhuis in het Japanse Izunokuni.

Het gaat inmiddels een stuk beter, vertelt ze. “Als ik loop of rechtop sta en mijn linkerhand niet beweeg is er niet veel aan de hand. De pijn is ook minder.” Met slapen moet de achterkant van het bed nog omhoog. “Vanwege mijn ribben kan ik nog niet recht liggen en alle bewegingen doen dan nog pijn.”

De baanwielrenster, die bij de Spelen met Shanne Braspennincx net naast de medailles greep op de teamsprint, was vooral afhankelijk van het herstel van haar long. “Mijn long was deels ingeklapt en was iets van zijn plek af. We moesten wachten totdat dat hersteld was.” De bevrijdende boodschap kwam eind deze week. “Daar heb je weinig invloed op, maar daar hoopte ik zeker op.”