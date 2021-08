Nadal vanwege blessure dit seizoen niet meer in actie

Tennisser Rafael Nadal komt dit seizoen niet meer in actie, zo deelde hij zelf mee via sociale media. De nummer 4 van de wereldranglijst kampt al geruime tijd met een slepende voetblessure.

“Ik moet het seizoen 2021 helaas beĆ«indigen. Ik heb al een jaar lang veel meer last van mijn voet dan nodig is en ik moet een tijdje vrij nemen. Na overleg met het team en de familie is deze beslissing genomen en ik denk dat dit de manier is om te proberen goed te herstellen. Ik heb niet de mogelijkheden gehad om me voor te bereiden op toernooien zoals ik dat gewend was”, schrijft Nadal.

Hij heeft al jaren last van deze blessure: “Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat ik wat tijd nodig heb om te herstellen, om een aantal dingen te veranderen, om te proberen te begrijpen wat er met mijn voet is gebeurd. Het is geen nieuwe blessure, het is een blessure die ik al sinds 2005 heb.”

Om die reden moest de gravelspecialist dit seizoen ook al afzeggen voor Wimbledon en de Olympische Spelen. Nadal zei onlangs nog te hopen op tijd fit te zijn voor de US Open die op 30 augustus begint. De Spaanse voormalig nummer 1 van de wereld staat net als Novak Djokovic en Roger Federer op twintig zeges in grandslamtoernooien. Daarmee zijn ze de recordhouders.