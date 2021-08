Tennisster Barty klopt Krejcikova in kwartfinale Cincinnati

Tennisster Ashleigh Barty heeft de halve finales bereikt van het WTA-toernooi van Cincinnati. De Australische nummer 1 van de wereld won in twee sets van de Tsjechische Barbora Krejcikova: 6-2 6-4.

Krejcikova won afgelopen voorjaar Roland Garros en Barty was de beste op Wimbledon. In de eerste set was de Australische overtuigend de sterkste met twee breaks. In de tweede nam Krejcikova een break voorsprong, maar Barty kwam terug en besliste het met 6-4.

In de halve finale treft de als eerste geplaatste Australische de winnaar van de partij tussen de Duitse Angelique Kerber en de Tsjechische Petra Kvitova.