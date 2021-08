Tennisster Naomi Osaka is in de derde ronde van het WTA-toernooi van Cincinnati uitgeschakeld. De nummer 2 van de wereldranglijst liet zich verrassen door Jil Teichmann uit Zwitserland: 3-6 6-3 6-3.

Osaka maakte maar liefst 41 onnodige fouten tegen de nummer 76 van de wereldranglijst. De Japanse speelde in Cincinnati haar eerste toernooi sinds de Olympische Spelen in Tokio, waar ze al in de derde ronde verloor van Markéta Vondrousova uit Tsjechië.