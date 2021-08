Wielrenner Danny van Poppel derde in GP Marcel Kint

De Nederlandse wielrenner Danny van Poppel is in de Grote Prijs Marcel Kint op de derde plaats geëindigd. De 28-jarige coureur van Intermarché-Wanty Gobert kwam na 196 kilometer tussen Zwevegem en Kortrijk in de eindsprint net tekort. De Colombiaan Alvaro Hodeg (Deceuninck -Quick-Step) kwam als eerste over de finish, met een minimale voorsprong op nummer 2 Tim Merlier (Alpecin-Fenix) uit België.

In de nerveuze finale gingen op ongeveer 2 kilometer van de finish diverse renners onderuit, onder wie Boy van Poppel, de oudere broer en ploeggenoot van de nummer 3 in Kortrijk.

Danny van Poppel was na afloop niet helemaal tevreden met zijn podiumplek. “In de laatste bocht liet ik een gaatje van een paar meter vallen op Merlier en Hodeg. Als ik die bocht beter had genomen, dan was ik zeker op gelijke hoogte gekomen met dit duo en had ik voor de overwinning kunnen gaan. Maar uiteraard is het geen schande om je meerdere te moeten erkennen in dit duo.”