Wielrenner Hayter wint ook tweede rit in Ronde van Noorwegen

Wielrenner Ethan Hayter heeft ook de tweede etappe in de Ronde van Noorwegen gewonnen. De Brit van Ineos Grenadiers, die de eerste rit ook al op zijn naam had geschreven, won na 185 kilometer de sprint in Sirdal en verstevigde zijn leidende positie. Mike Teunissen eindigde als derde.

Vijf renners, onder wie de Noor Tobias Foss van Jumbo-Visma, gingen er vandoor in de rit van Tjørhomfjellet naar Fidjeland in de uitgestrekte gemeente Sirdal. Met nog 15 kilometer te gaan werden de laatste drie renners bijgehaald. Meteen ging er een groep van negen renners met daarbij klassementsleider Ethan Hayter weg, maar die kon ook niet voor blijven.

In de steile slotkilometer nam de Noor Alexander Kristoff het initiatief voor land- en ploeggenoot Sven Erik Bystrøm. Die werd in de laatste 100 meter echter voorbijgestoken door de Belg Tosh Van der Sande, maar Hayter wist met een sterk eindschot de Belg nog te passeren. Teunissen kwam net achter Van der Sande binnen.