Atalanta slaat in extra tijd toe bij Torino

Atalanta is de competitie in de Serie A begonnen met een overwinning. In Turijn werd het tegen Torino 1-2. Roberto Piccoli maakte in extra tijd het beslissende doelpunt.

Al na 6 minuten kwam Atalanta op voorsprong door een doelpunt van de Colombiaan Luís Muriel. Andrea Belotti maakte ruim tien minuten voor tijd gelijk.

Sam Lammers viel in de 56e minuut in bij Atalanta. Marten de Roon en Hans Hateboer zaten niet bij de selectie.

Lazio begon met een duidelijke zege bij Empoli: 1-3. Van de titelkandidaten won Inter eerder op de dag van Genoa: 4-0.