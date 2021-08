Atleet Liemarvin Bonevacia heeft het Nederlands record op de 400 meter verbeterd. Bij wedstrijden in Bern kwam hij tot 44,48 seconden en finishte hij bovendien als eerste. Het was een verbetering van de oude toptijd (44,62), die ook op zijn naam stond. Hij liep dat record onlangs op de Olympische Spelen in Tokio.

Amper twee weken geleden won Bonevacia met Terrence Agard, Tony van Diepen en Ramsey Angela zilver in Tokio op de 4×400 meter. Alleen de Verenigde Staten waren sneller.