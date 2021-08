Coach Schmidt tevreden na winst PSV

PSV won met 4-1 van SC Cambuur en coach Roger Schmidt toonde zich tevreden. “Ik ben blij dat we winnen. Het is belangrijk voor ons om in deze flow te blijven en het vertrouwen te houden”, zei de Duitser, die nu met zijn elftal in de play-offs van de Champions League tegen Benfica gaat spelen.

Dat het tegen Cambuur niet vanzelf zou gaan had hij verwacht. “Maar we winnen en dat is goed voor de teamgeest. Het is altijd moeilijk om te spelen tegen de promovendus. Ze hebben veel motivatie. Maar nu wij gewonnen hebben gaat die motivatie naar ons.”

Aanvoerder Van Ginkel kreeg een compliment van Schmidt. “Hij is heel belangrijk voor ons, als voetballer en als captain. Na al zijn blessures is dit de start van zijn nieuwe carrière.”