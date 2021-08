Jakobsen dolblij met twee etappezeges in eerste week Vuelta

Wielrenner Fabio Jakobsen is dolgelukkig met twee etappezeges in de eerste week van de Ronde van Spanje. De Nederlandse renner van Deceuninck – Quick-Step was na 184 kilometer de snelste in de massasprint van de achtste etappe. Hij bleef de Italiaan Alberto Dainese en de Belg Jasper Philipsen voor en nam bezit van de groene trui als leider in het puntenklassement.

“Deze tweede zege betekent veel voor me. Twee jaar geleden pakte ik bij mijn debuut in de Vuelta twee etappes, dus om dat nu te herhalen is gewoon geweldig. De laatste 40 kilometer waren hectisch, de klassementsteams waren nerveus in de strijd om positie, maar ik had de hele tijd een fantastische ploeg om me heen en ze hebben goed werk geleverd om me vooraan te houden,” aldus Jakobsen.

Hij is zijn gangmakers dankbaar voor het voorbereidende werk. “In de slotkilometer raakte ik mijn ploegmaten een beetje kwijt, maar ik bleef kalm en vertrouwde op mijn benen en de snelheid die ik kon genereren. Florian Sénéchal deed het geweldig, en net toen we de laatste bocht uitkwamen barstte ik los en maakte het af”, aldus de 24-jarige Nederlandse renner.

“Ik ben blij en dankbaar om hier te zijn, een dubbele ritwinnaar na de openingsweek. Ik ben ook blij dat ik weer groen heb, het is de trui waar elke sprinter van droomt, en tegelijkertijd een mooie beloning na het afzien in de hitte en op de beklimmingen tijdens de etappe van vrijdag.”