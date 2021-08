Organisatoren Paralympics overwegen zwaardere coronamaatregelen

De organisatie van de Paralympische Spelen in Tokio overweegt de huidige maatregelen rondom het coronavirus te verzwaren. In vergelijking met de Olympische Spelen, eerder deze maand, is de situatie aanzienlijk verslechterd. Dat zei Hidemasa Nakamura, hoofd van de verantwoordelijke afdeling van het organisatiecomité, zaterdag.

Vanwege de slechtere situatie zouden medewerkers aan de Paralympics een groter risico lopen. Daarom is de overweging nu om onder meer meer coronatesten af te nemen bij mensen die nauw contact hebben met de atleten. Hierover moet “zo snel mogelijk” een besluit worden genomen, aldus Nakamura.

De Paralympische Spelen beginnen dinsdag in Tokio. Net als bij de Olympische Spelen zijn toeschouwers niet welkom, met uitzondering van schoolkinderen.