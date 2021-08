Roglic klaar voor zware bergetappe zondag in Vuelta

Klassementsleider Primoz Roglic (Jumbo-Visma) kon in de vlakke etappe van zaterdag in de Ronde van Spanje de benen sparen voor de zware rit van zondag. De Sloveen kende een eerder rustige dag, want het waren vooral de teams met sprinters die het werk voor hun rekening namen. De Nederlander Fabio Jakobsen won zijn tweede etappe in de massasprint.

“Het is me gelukt om uit de problemen te blijven. Wij kregen onderweg heel wat aanmoedigingen van het publiek langs de kant. Dat neem je toch mooi mee als renner. Zeker op wedstrijddagen als vandaag die op een vlak parcours verlopen, vind ik het leuk om te zien hoeveel aanmoedigingen we krijgen van mensen uit de omgeving en van mensen die op vakantie zijn in Spanje”, meldde leider Primoz Roglic..

Hij verwacht zondag minder tijd te hebben om te genieten, want dan wacht weer een fikse en zware bergetappe. “Het wordt niet simpel maar mijn team Jumbo-Visma heeft al meermalen laten zien dat het sterk is. En mijn benen voelen bovendien nog steeds heel goed. Ik ben er helemaal klaar voor”, aldus Roglic.

Zondag staat er een zware bergetappe op het programma tussen Puerto Lumbreras en de Alto de Velefidua over 188 kilometer en met daarin onder andere de beklimmingen van de Alto de Cuatro Vientos, de Alto Collado Venta Luisa, de Alto de Castro de Filabres en aankomst bovenop de Alto de Velefidua, een klim van de buitencategorie.

De Sloveen telt in het algemeen klassement 8 seconden voorsprong op de Oostenrijker Felix GroƟschartner en 25 seconden op de Spanjaard Eric Mas.