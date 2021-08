Tweede ritzege voor wielrenner Jakobsen in Ronde van Spanje

Wielrenner Fabio Jakobsen heeft voor de tweede keer een etappe gewonnen in de Ronde van Spanje. De Nederlandse renner van Deceuninck – Quick-Step was na 184 kilometer de snelste in de massasprint van de achtste etappe. Hij bleef de Italiaan Alberto Dainese en de Belg Jasper Philipsen voor.

In de vrijwel vlakke etappe van 174 kilometer langs de Spaanse oostkust, van Santa Pola naar La Manga del Mar Menor, gaf het peloton de vroege vluchters nauwelijks ruimte en was het pak 30 kilometer voor de aankomst compleet.

“Ik verloor in de laatste kilometer even het contact met mijn ploeggenoten, maar werd uiteindelijk perfect geplaatst. Ik kon in volle sprint naar de finishlijn, met dank aan het goede werk van mijn gangmakers. Deze tweede etappezege betekent heel veel”, zei de etappewinnaar kort na de aankomst.

De rode leiderstrui bleef in het bezit van de Sloveen Primoz Roglic. In het algemeen klassement heeft de kopman van Team Jumbo-Visma een voorsprong van 8 seconden op de Oostenrijker Felix Grossschartner en staat de Spanjaard Enric Mas op 25 seconden.

Jakobsen nam door zijn ritzege de groene trui als leider van het puntenklassement weer over van Philipsen. Jakobsen won in de Vuelta van 2019 ook al eens twee etappes.

Zondag zijn de klassementsrenners weer aan de beurt. Dan staat een zware bergetappe van 188 kilometer met aankomst op de Alto de Velefique, een col van de buitencategorie, op het programma.