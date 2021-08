Autocoureur Van Kalmthout valt uit na crash in GP Gateway

Autocoureur Rinus van Kalmthout heeft na 64 ronden de strijd moeten staken in de GP van Gateway, de dertiende race in het kampioenschap van de IndyCar Series. ‘VeeKay’ tikte op het circuit in Madison bij het ingaan van een bocht twee andere auto’s aan waarna de bolide van de 20-jarige Nederlander tegen de omliggende muur tot stilstand kwam. Ook de Spanjaard Alex Palou kon door schade aan zijn auto de race niet vervolgen.

De Amerikaan Josef Newgarden zegevierde na 260 ronden met een minieme voorsprong op de Mexicaan Pato O’Ward. De AustraliĆ«r Will Power eindigde als derde.

In het klassement leidt O’Ward met 435 punten, gevolgd door Palou met 425 punten. Van Kalmthout staat op de elfde plek met 278 punten. Er staan dit seizoen nog drie races op het programma.