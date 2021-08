Roeblev in tennisfinale in Cincinnati tegen Zverev

De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft zich ten koste van de Griek Stefanos Tsitsipas geplaatst voor de finale van het masterstoernooi van Cincinnati. De olympisch kampioen van Tokio zegevierde in een spannende partij na 2 uur en 41 minuten in drie sets: 6-4 3-6 7-6 (4). Hij speelt in de eindstrijd tegen de Rus Andrej Roeblev, die zijn landgenoot Daniil Medvedev versloeg: 2-6 6-3 6-3.

Tsitsipas kreeg na de enerverende partij enkele vragen over de relatief lange pauze die hij inlaste na het verlies van de eerste set. De Griek verdween voor 8 minuten naar de kleedkamer, tot ergernis van Zverev. Tsitsipas legde uit dat hij zijn uitrusting moest veranderen, omdat hij veel zweette.

Zverev vond de actie niet helemaal correct van zijn tegenstander. “Sommigen gebruiken zo’n pauze in hun voordeel. De regels zijn flexibel. Ik ben een beetje gefrustreerd want hij deed het ook al in de vijfde set op Roland Garros. Zelf neem ik nooit een break als het niet moet. Maar goed, het is nu zo.”

Zverev (24) en Roeblev (23) staan in de finale voor de vijfde keer tegenover elkaar. De Duitser won de vorige vier confrontaties. Hun laatste ontmoeting dateert van begin 2020 op de Australian Open. Zverev mikt zondag op zijn zeventiende titel, Roeblev gaat op jacht naar zijn negende eindzege.