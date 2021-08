Tennisster Barty wint finale in Cincinnati

Tennisster Ashleigh Barty heeft het toernooi van Cincinnati gewonnen. De Australische versloeg in de finale de Zwitserse verrassing van het evenement, Jil Teichmann. Dat deed ze in twee sets, 6-3 6-1. Voor Barty, de nummer 1 van de wereldranglijst, was het al de vijfde titel van dit seizoen. Ze was onder meer de beste op Wimbledon.

Teichmann kwam op een wildcard binnen en versloeg drie speelsters uit de top 12. Ze won onder meer van de Japanse Naomi Osaka en van Belinda Bencic, de Zwitserse winnares van het olympische toernooi van Tokio. Ook Karolina Pliskova, als vierde geplaatst, moest er aan geloven.