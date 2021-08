Tennisster Rus wint opnieuw ITF-toernooi op Gran Canaria

Tennisster Arantxa Rus heeft opnieuw een ITF-toernooi op Gran Canaria op haar naam geschreven. De nummer 70 van de wereld was in de finale in San Bartolomé de Tirajana veel te sterk voor de pas 16-jarige Victoria Jimenez Kasintseva. De kwalificatiespeelster uit Andorra wist slechts één game te winnen: 6-0 6-1.

Vorige week was Rus op dezelfde locatie eveneens de beste. Ze heeft nu tien duels op rij gewonnen zonder setverlies. Mede daardoor kan Rus met het nodige vertrouwen toewerken naar de US Open, die op 30 augustus in New York van start gaat.

De titel in het dubbelspel ging naar Arianne Hartono, die net als vorige week een tandem vormde met Olivia Tjandramulia. De Nederlands/Australische combinatie versloeg in de finale de Argentijnse speelsters Julieta Estable en Maria Lourdes Carle met 6-4 2-6 10-7.