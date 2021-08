Van Gendt strandt bij WK BMX al in kwartfinales

Twan van Gendt is bij de wereldkampioenschappen BMX al in de kwartfinales uitgeschakeld. De titelverdediger eindigde in de vierde en laatste heat als vijfde en laatste. De nummers 1 tot en met 4 gingen door.

De vroege uitschakeling was een teleurstelling voor Van Gendt, die op Papendal juist revanche had willen nemen voor de Olympische Spelen. In Tokio strandde de 29-jarige Van Gendt in de halve eindstrijd.

Olympisch kampioen Niek Kimmann was ingedeeld in dezelfde kwartfinales als Van Gendt en hij finishte als eerste. Jay Schippers werd derde en mag ook terugkomen voor de halve finales. Eerder plaatsten ook Joris Harmsen en Mitchel Schotman zich al.

Dave van der Burg wist net als Van Gendt de halve finales niet te halen.