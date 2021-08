Wielrenner Caruso wint bergetappe in Vuelta, Roglic blijft leider

Wielrenner Damiano Caruso heeft met een lange aanval de negende etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De Italiaan van Bahrain – Victorious kwam na 188 kilometer tussen Puerto-Lumbreras en Alto de Velefique solo aan op de slotklim van de zware bergetappe. Hij had ruim 1 minuut voorsprong op Primoz Roglic en de Spanjaard Enric Mas.

Roglic blijft de leider in het algemeen klassement. De Sloveen van Jumbo-Visma sloeg de aanvallen op zijn leidende positie vanuit de groep van favorieten succesvol af en pakte nog tijdwinst op Ineos-concurrenten Adam Yates en Egan Bernal.

Voor Caruso is het zijn tweede grote overwinning dit jaar. De 33-jarige Italiaan won eerder de voorlaatste etappe in de Ronde van Italiƫ en werd tweede in het klassement van de Giro achter Bernal.