Wielrenner Roglic kijkt tevreden uit naar rustdag in Vuelta

Primoz Roglic heeft meer afstand genomen van een aantal van zijn concurrenten in het klassement van de Ronde van Spanje. De Sloveen van Jumbo-Visma eindigde als tweede in de negende etappe met aankomst op de Alto de Velefique, achter ritwinnaar Damiano Caruso. Hij pakte tijdwinst op concurrenten Adam Yates en Egan Bernal van Ineos.

“Het was een heel zware etappe met enkele enorme klimmen en het was super heet. Ik kijk uit naar morgen, we verdienen het”, zei de kopman van de Nederlandse ploeg over de rustdag van maandag.

Roglic kon op de slotklim met de Spanjaard Enric Mas wegrijden bij de andere concurrenten. “Onze jongens deden het fantastisch. Ineos had op de lange tweede klim een hard tempo gereden. Op de slotklim waren er felle explosies van aanvallen. Gelukkig had ik de benen om het af te maken.”

De Sloveen, die de Vuelta ook al won in 2019 en 2020, gaat de rustdag in met 28 seconden voorsprong op Mas en ongeveer twee minuten op Yates en Bernal. “Het is een goed begin tot aan de rustdag hè”, zei hij. “Nu moeten we zorgen dat we als team gezond blijven.”

Roglic zei nogmaals dat het een lange weg is om de leiderstrui in de Vuelta vanaf het begin tot aan het eind te moeten verdedigen. “Het grote doel is om de trui aan het einde te hebben”, benadrukte de 31-jarige Sloveen die het niet erg zou vinden als een renner die niet gevaarlijk is voor het klassement de leiderstrui overneemt. “Iedere dag is er weer een situatie waarin we moeten besluiten wat het beste is.”

De titelverdediger zei niet bang te zijn voor de twee zware bergetappes in de slotweek in Asturië. “Het is wel een uitdaging. Die ritten zullen cruciaal zijn.”