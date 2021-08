Wielrenner Van der Poel meldt zich af voor WK mountainbike

Mathieu van der Poel heeft zich bij bondscoach Gerben de Knegt afgemeld voor de wereldkampioenschappen mountainbike later deze maand in het Italiaanse Val di Sole.

Van der Poel heeft nog te veel last van een rugblessure. Tijdens de olympische mountainbikewedstrijd kwam de regerend wereldkampioen veldrijden ten val en moest opgeven. In de aanloop naar de WK mountainbike had Van der Poel afgelopen week al een hoogtestage in het Italiaanse Livigno afgebroken.

De Knegt snapt de beslissing van Van der Poel. “Natuurlijk hadden we met Mathieu in goeden doen een medaillekandidaat gehad, maar met het oog op zijn en onze ambities voor de nabije en verdere toekomst, is het verstandig dat Mathieu nu niets forceert” , zegt hij.